Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan iğneyle hayatı karardı! 'Başkalarının canı yanmasın'
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail İnam (41), belindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti. Acil serviste görevli doktor, İsmail İnam'a ağrı kesici iğne yapılmasına karar verdi. İğne olduktan sonra sol bacağında yaşadığı his kaybı sonrası 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konulan İsmail İnam (41), yüzde 44 engelli kaldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan İsmail İnam, sorumlu hemşire ve doktordan şikayetçi oldu.