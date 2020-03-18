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Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 11:02, /

Bekri Aksoy ikinci kez baba oldu... Güzel haberi bu fotoğrafla duyurdu!

Oyuncu Bekir Aksoy, geçtiğimiz eylül ayından meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri dün dünyaya geldi. Bekir Aksoy, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.

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1ALLAHA ŞÜKÜR

ALLAH'A ŞÜKÜR

"Arkadaşlar, dün 14:55 te oğlumuz Asil dünyaya merhaba dedi. Allah'a şükür hem Asil'in hem de, dün çok zor bir şeyi başaran, normal doğum yaparak bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar."

2DÜNYAMIZ İÇİN BİR UMUT

DÜNYAMIZ İÇİN BİR UMUT

"Yaşadığımız şu karamsar günlerde hem bizim için hem ülkemiz, hem de dünyamız için bir umut yeni doğan çocuklarımız. İnşallah Asil de varlığı ile bizi onurlandırır her zaman."

3İYİ Kİ VARSINIZ

İYİ Kİ VARSINIZ

"Ayrıca doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Tabi bu muhteşem ekibe de ayrı ayrı sonsuz minnettarız. Belki teker teker isimlerini sayamayacağım doktorlar, hemşireler, görevliler ve ebelerimiz, iyi ki varsınız"

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