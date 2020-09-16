Beklenmedik misafir: Söylediklerini duyunca hemen polisi aradılar

DÖRT ÇOCUK ANNESİ Klum'un iş adamı Flavio Briatore ile ilişkisinden 16 yaşında Leni adında bir kızı bulunuyor. Seal ile olan evliliğinden ise 14, 13, 10 yaşlarında üç tane çocuğu var. Klum, geçen yıl 31 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz (yanda) ile evlendi.