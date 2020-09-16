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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 15:40 | 

Beklenmedik misafir: Söylediklerini duyunca hemen polisi aradılar

 Bir döneme damgasını vuran model Heidi Klum, geçtiğimiz hafta sonu bekenmedik anlar yaşadı.

Mega News Agency, Splash News

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1ŞAŞIRTAN ZİYARETÇİ
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ŞAŞIRTAN ZİYARETÇİ

47 yaşındaki dört çocuk annesi Klum'un Los Angeles Bel Air'deki milyon dolarlık malikanesinin kapısı tuhaf bir adam tarafından çalındı. Klum ve ailesini şaşırtan olaya daha sonra Los Angeles polisi el koydu.

2KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ADAM KAPIYI ÇALDI
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KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ADAM KAPIYI ÇALDI

Heidi Klum'un genç eşi Tom Kaulitz ve çocuklarıyla yaşadığı malikanenin ön kapısı geçen hafta sonu kimliği henüz açıklanmayan bir adam tarafından çalındı.

3İSA PEYGAMBER SİZİ ZİYARET ETMEMİ İSTEDİ
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'İSA PEYGAMBER SİZİ ZİYARET ETMEMİ İSTEDİ'

Kapıyı çalan adam, Klum'un evinde çalışan ve kapıyı açan görevlilere "İsa Peygamber sizi ziyaret etmemi istedi" dedi.

4KAPIYI GÖREVLİLER AÇTI
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KAPIYI GÖREVLİLER AÇTI

O sırada Heidi Klum malikanesindeydi fakat TMZ adlı sitenin haberine göre kapıya kendisi bakmadı.

5POLİSE HABER VERİLDİ
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POLİSE HABER VERİLDİ

Hemen haber verilen polis, olay yerine ulaştığında şüpheli Klum'un evinin önünden ayrılmıştı. Polis adamı, malikanenin yakınlarındaki yolda buldu.

6POLİS ADAMI MALİKANE YAKINLARINDA BULDU
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POLİS ADAMI MALİKANE YAKINLARINDA BULDU

Hemen haber verilen polis, olay yerine ulaştığında şüpheli Klum'un evinin önünden ayrılmıştı. Polis adamı, malikanenin yakınlarındaki yolda buldu.

7PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
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PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Heidi Klum'un evine beklenmedik bir ziyarette bulunmaya çalışan kişinin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

8KİMİN KAPISINI ÇALDIĞINI BİLMİYORDU
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KİMİN KAPISINI ÇALDIĞINI BİLMİYORDU

Olaydan sonra basına yansıyan haberlere göre Klum'un kapısını çalan kişi aslında ünlü modelin evine gittiğini bilmiyordu. Polisin ifadesini aldığı şüpheli, o sırada kafasının karışık olduğunu söyledi.

9BURADA YAŞIYORLAR
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BURADA YAŞIYORLAR

Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki bu malikanede yaşıyor. Ünlü model burayı, eski eşi Seal'den boşandıktan çok kısa bir süre sonra satın aldı.

10BOŞANDIKTAN SONRA BURAYI SATIN ALDI
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BOŞANDIKTAN SONRA BURAYI SATIN ALDI

Klum bu malikaneyi 2013 yılında satın aldı. Modelin malikaneyi satın alırken 9.9 milyon dolar ödediği haberleri basına yansımıştı.

11SEKİZ YATAK ODASI VAR
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SEKİZ YATAK ODASI VAR

Akdeniz tarzında inşa edilen malikanenin sekiz tane yatak odası bulunuyor. Toplamda 9 tam ve bir de yarım banyosu bulunan malikanenin geniş bir arazi üzerinde inşa edildi. Ana yapıya da özel güvenlikli bir dış kapıdan ulaşılıyor.

12VICTORIAS SECRETTAN EMEKLİ
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VICTORIA'S SECRET'TAN EMEKLİ

 Heidi Klum, Victoria's Secret modeli olarak kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı. Oradan emekli olduktan sonra da kariyerini başarılı bir şekilde sürdürdü.

13DÖRT ÇOCUK ANNESİ
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DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Klum'un iş adamı Flavio Briatore ile ilişkisinden 16 yaşında Leni adında bir kızı bulunuyor. Seal ile olan evliliğinden ise 14, 13, 10 yaşlarında üç tane çocuğu var. Klum, geçen yıl 31 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz (yanda) ile evlendi.

14ESKİ EŞİYLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI
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ESKİ EŞİYLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI

Klum ile eski eşi Seal arasında kısa bir süre önce bir gerilim yaşanmıştı. Klum, çocuklarını önümüzdeki ekim ayında anavatanı Almanya'ya götürmek istedi. Fakat Seal, koronavirüs nedeniyle çocuklarının bu seyahate çıkmasını istemedi. Sonunda çift yasalar önünde anlaştı ve Seal, Klum'un çocuklarla birlikte Almanya'ya gitmesine izin verdi.

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