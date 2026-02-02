Beklenen kar yağışı başladı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ve bağlantı güzergâhlarında Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından yoğun çalışma yürütülüyor. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için ekipler sahada görev yapıyor.

Yer yer kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı yüksek kesimlerde, iş makinesiyle kilometrelerce kapalı yol yeniden ulaşıma açılıyor. Kırsal bölgelerde görev yapan karla mücadele ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.