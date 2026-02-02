×
Beklenen kar yağışı başladı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Hava Durumu#Edirne
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 09:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağışla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.