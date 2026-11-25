Kars'ta kent merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
Sarıkamış ilçesinde de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar, yollar, sarıçam ormanları beyaza büründü. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Öğrenciler okula karlı yollarda giderken, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Vatandaşlardan Cemal Sarı, havaların soğuduğunu belirterek, "Gece yarısından sonra kar yağdı sabah her taraf karla beyaza bürünmüş. Sarıkamış'a kış gelmeye başladı." dedi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kayak merkezi ve sarıçam ormanları dronla görüntülendi.