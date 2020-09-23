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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 17:47 | 

Bekçilik sınavı ne zaman? İşte 2020 bekçilik yazılı sınavı hakkında bilgi!

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvuru sürecinin başlamasının ardından, bekçi adayları yazılı sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınavı ne zaman?

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Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek. Gözler şimdi yazılı sınavlarda. İşte, 2020 bekçi alımı hakkında tüm ayrıntılar...

2NASIL BAŞVURU YAPILIR
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına internet üzerinden ön başvurular, 19.09.2020-02.10.2020 tarihleri arasında saat:17:00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ilegiriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

3BEKÇİLİK SINAVININ ESASLARI
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BEKÇİLİK SINAVININ ESASLARI

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.

Adayların başvuru ve sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

4YAZILI SINAV
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YAZILI SINAV

1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

5SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

2020/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru kılavuzunda sınav tarihine ilişkin net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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