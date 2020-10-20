Bekçilik Sınavı ne zaman? Binlerce aday tarih bekliyor
İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımında başvuru sürecini tamamlayan binlerce adaylar, yazılı ve sözlü sınavlara dair ayrıntıları merak etmeye başladı. Polis Akademisi'nin sınav etabını ne zaman yapacağını merak eden binlerce bekçi adayı, yayınlanan kılavuzda detayları soruluyor. Peki, 2020 bekçilik Sınavı ne zaman?
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2020'de yapılacak ilk bekçi alımları için eylül ayında başlayan başvuru süreci 2 Ekim'de sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday, sınav tarihlerini sorguluyor. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar bekçi alımı için yapılacak sınavın tarihini sorguluyor. İşte, 2020 bekçi alım sınavı hakkında bilgi...
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BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.
Adayların başvuru ve sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Sınav için tarih henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.
3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.
5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.