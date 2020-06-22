İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2020 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler son günlerde arttı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu hususta araştırmalarına hız verdi. Peki, 2020 bekçi alımında yeni gelişme var mı? Bekçilik sınavı 2020 ne zaman?
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'Bekçi alımı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması amacıyla bekçi alımları 2020 yılında da sürmeye devam edecek. İşte, 2020 bekçi alımı hakkında ayrıntılar...
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BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştirilmiş ve içerisinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde bu rakamın artacağı yönünde açıklamalar vardı.
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2020 bekçilik alımları başvuru tarihleri ve alımları henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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YENİ DÜZENLEME YASALAŞTI
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.
Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.
Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek.
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.
Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.