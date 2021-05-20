Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı
Bekçilik sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Başvuru süreci olumlu değerlendirilen bekçi adayları, 2021 bekçilik sınav sonuçlarını e devlet ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Bekçilik giriş sınavı sonuçları duyurusunda Polis Akademisi Başkanlığı, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte adayların ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmalarını vurguladı. İşte, bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı.
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Bekçilik giriş sınavı sonuçları erişime açıldı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan resmi açıklama ile 2021 bekçilik 1. dönem sınav sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yayınlandı. Polis Akademisi sonuçları açıkladığı duyuruda yedek adayların durumu ile ilgili de bilgilendirmeyi yaptı. Açıklamaya göre Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesinden açıklanacak. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı sonuçları e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
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Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
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Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.
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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen bekçilik yazılı sınavı değerlendirmeleri tamamlandı. Sınava ait sonuçlar E-Devlet ekranından sorgulanacak. Bekçilik sonuçlarını öğrenmek için e devlette karşınıza çıkan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Sınav sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.