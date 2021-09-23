Bekçilik alımı başvuruları ne zaman? Gözler 10 bin jandarma bekçi alımı için tarih açıklamasında!
Jandarma bekçi alımı başvuru ekranı üzerinden başlayacak müracaatlar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021 yılı bekçi istihdamına yönelik başvurularını gerçekleştirmeyi bekleyen binlerce genç Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya kilitlendi. 10 bin bekçi alımı için yayınlanacak kılavuz ile ön başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanacak. Peki, 2021 jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında ayrıntılar.
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2021 bekçilik başvuru tarihleri için tüm gözler yayınlanacak kılavuzda. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl belli tarihlerde gerçekleşen bekçi istihdamı ile ilgili beklentiler eylül ayına yöneldi. Adaylar uygun şartları taşımaları durumunda bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak henüz Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri açıklanmadı. Başvurular için ilerleyen haftalarda duyuru gelmesi ön görülüyor.
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JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.