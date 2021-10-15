Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik alımı başvuruları ne zaman?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

tedavi görmüş veya görüyor olmamak.