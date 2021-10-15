Bekçi alımlarında son durum: Bekçilik alımı başvuruları ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yılda bekçi alımı için süreci başlatacağını duyurmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, bekçilik alımı başvuruları ne zaman? İşte bekçi alımlarında son durum...
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Bekçi alımında son durum araştırmalar sürüyor. Başvurular ardından 10 bin bekçinin EGM bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.
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Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz yıl 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Her yıl belli tarihlerde gerçekleşen alımlar için, adaylardan en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı isteniyor.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 31 yaşından gün almamış olmak tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle