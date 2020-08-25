Bekçi alımlarında son durum: 2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı?
Polis Akademisi geçtiğimiz hafta çarşı ve mahalle bekçiliği için 400 personel alınacağını açıklamıştı. Başvuru süreci ve şartlarını merak eden adaylar, bekçi alımlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu?
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Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Yapılan yazılı duyura göre, en az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımı başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı?
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
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BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımı başvuruları henüz açılmadı. Tarih yayımlandığında veya başvuru ekranı açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.