Bekçi alımlarında son durum: 2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.