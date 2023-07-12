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BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları açıklandı mı? Gözler pa.edu.tr'de!

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#Bekçilik Sınav Sonuçları#Bekçi Alımı Mülakat Sonuçları#Bekçilik Sonuçları Ne Zaman Açıklanır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 19:05

Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bekçilik alımı ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından haziran ayında açıklandı. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavlarında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. Bekçi alımı sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr/ e-Devlet ekranından erişime açılacak. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, bekçi alımı mülakat fiziki mülakat sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları açıklandı mı Gözler pa.edu.trde

2023/1. dönem bekçi alımı sınav duyurusu 6 Haziran tarihinde yayımlanmıştı. 1250 bekçi “alımı için önce adaylar ön sağlık kontrolüne alınacak. Başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen ve sağlık sorunu olmayan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Bu aşamayı geride bırakan adaylar yazılı sınav aşamasına katılacak. Sınavlara katılım sağlayacak adaylar son süreçte bekçilik yazılı sınavlarına katılım sağlayacak. Ancak bekçi alımı sınav sonuçları hakkında bir duyuru gelmedi. Peki, bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. dönem bekçi alımları 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. Bu sebeple sınav tarihleri ve günleri farklılık gösterebilir. Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada “ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları yayımlanacak. Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Sınav sonuçları hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/4BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.

Ön sağlık aşamasında müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

4/4BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları açıklandı mı Gözler pa.edu.trde

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

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