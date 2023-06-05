×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Bekçi alımı sonuçları | 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? Gözler PA sonuç sorgulama ekranında!

Güncelleme Tarihi:

#Bekçi Alımı Sonuçları#Polis Akademisi#Bekçi Alımı Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 02:24

Bekçilik başvuru sonuçları 2023 için beklentiler haziran ayının gelmesiyle arttı. 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri gerçekleşen başvuru sürecinin üzerinden 4 aylık sürenin gelmesiyle, 2023/1 bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranına gözler çevrildi. Yapılan değerlendirme sonrası adaylar bekçilik sonuçlarını öğrendikten sonra fiziki mülakat ve ön sağlık kontrollerine katılacaklar. Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bekçilik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2023 bekçi alımı sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Bekçi alımı sonuçları | 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir Gözler PA sonuç sorgulama ekranında

Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı ön başvuru süreci tamamlandı. Türkiye’nin 26 ilinde istihdam edilmek üzere 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için bir sonraki aşamada adaylar sınavlara katılım sağlayacak. 2023 bekçilik sonuçları http://www.pa.edu.tr adresinden adayların erişimine açılacak. Ancak henüz sonuç tarihi için bir duyuru gelmedi. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.

2/4BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

3/4BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2023

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekçi Alımı Sonuçları#Polis Akademisi#Bekçi Alımı Sonucu Sorgulama