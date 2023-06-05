Bekçi alımı sonuçları | 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? Gözler PA sonuç sorgulama ekranında!

Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı ön başvuru süreci tamamlandı. Türkiye’nin 26 ilinde istihdam edilmek üzere 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için bir sonraki aşamada adaylar sınavlara katılım sağlayacak. 2023 bekçilik sonuçları http://www.pa.edu.tr adresinden adayların erişimine açılacak. Ancak henüz sonuç tarihi için bir duyuru gelmedi. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.