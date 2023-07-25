2023/1.Dönem bekçilik sınavı ne zaman? sorusu yanıtını buldu. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavları için geri sayım sürerken Polis Akademisi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama 25 Temmuz tarihinde geldi. Haziran ayında Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınavlarından başarıyla geçen adaylar, bekçi alımı yazılı sınavlarına belirlenen tarihlerde katılacaklar. Ankara'da yapılacak olan bekçilik sınavları öncesi sınav giriş yerleri MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Bekçi alımı sınav yerleri 22 Eylül tarihinde erişime açılacak. İşte, bekçi alımı yazılı sınav tarihi ve sınav belgesi ile ilgili bilgiler.