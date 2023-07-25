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BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 AÇIKLANDI | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, nerede olacak? Bekçi alımı sınav belgesi yayımlandı mı? İşte sınav konuları

Güncelleme Tarihi:

#Bekçi Alımı Sınav Tarihi 2023#Bekçilik Yazılı Sınavı Ne Zaman#Bekçilik Sınav Belgesi Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 19:19

Bekçi alımı sınav giriş belgesi ve sınav tarihi için son dakika açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihleri ve sınav konuları paylaşıldı. 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar söz konusu bekçi alımı yazılı sınavlarına katılım sağlayacaklar. Öte yandan bekçilik sınav giriş belgesi de e-Devlet şifresi ile T.C kimlik numarasıyla alınacak. Peki, bekçi alımı yazılı sınavları ne zaman, nasıl yapılır? Bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, bekçilik sınavı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 AÇIKLANDI | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, nerede olacak Bekçi alımı sınav belgesi yayımlandı mı İşte sınav konuları

2023/1.Dönem bekçilik sınavı ne zaman? sorusu yanıtını buldu. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavları için geri sayım sürerken Polis Akademisi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama 25 Temmuz tarihinde geldi. Haziran ayında Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınavlarından başarıyla geçen adaylar, bekçi alımı yazılı sınavlarına belirlenen tarihlerde katılacaklar. Ankara'da yapılacak olan bekçilik sınavları öncesi sınav giriş yerleri MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Bekçi alımı sınav yerleri 22 Eylül tarihinde erişime açılacak. İşte, bekçi alımı yazılı sınav tarihi ve sınav belgesi ile ilgili bilgiler.

2/7BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Söz konusu sınavlar Ankara'da gerçekleşecek.

3/7BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK

BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

4/7BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR

BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

5/7BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

6/7SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 2 Ekim 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

7/7BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 AÇIKLANDI | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, nerede olacak Bekçi alımı sınav belgesi yayımlandı mı İşte sınav konuları

SINAV KONULARI

Testin BölümleriAlt KonularSoru Sayısı
Genel YetenekSözel (Türkçe)50
Sayısal (Matematik)
Genel KültürTarih50
Coğrafya
Anayasa Bilgisi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel,
Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

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