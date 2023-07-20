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BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler pa.edu.tr bekçilik sınav sonuçlarında!

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#Bekçilik Sınav Sonuçları#Polis Akademisi Başkanlığı#Bekçi Alımı Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 02:17

Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı duyurusuna çevrildi. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavlarında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. İlk olarak 1250 bekçi alımı için önce adaylar ön sağlık kontrolüne ardından da başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen ve sağlık sorunu olmayan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Peki, bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler pa.edu.tr bekçilik sınav sonuçlarında

2023/1. dönem bekçi alımı sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bekçilik alımı ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından haziran ayında açıklandı. 6 Haziran'da yayınlanan duyuruya göre bekçilik sınavları tamamlandıktan sonra sınav değerlendirmesi başlayacak. Bekçi alımı sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr/ e-Devlet ekranından erişime açılacak. İşte, bekçi alımı sınav sonuçları hakkında ayrıntılar.

2/4BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. dönem bekçi alımları 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. Bu sebeple sınav tarihleri ve günleri farklılık gösterebilir. Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada “ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları yayımlanacak. Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Sınav sonuçları hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3/4BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.

Ön sağlık aşamasında müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

4/4BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler pa.edu.tr bekçilik sınav sonuçlarında

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

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