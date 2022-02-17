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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2022 başvuruları bekleniyor

#Bekçi Alımı#Bekçi Alımı 2022#Bekçi Alımı Başvuru

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bekçi alımı ile ilgili duyurular Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Daha önce yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

1/2Bekçi alımı ne zaman yapılacak Bekçi alımı 2022 başvuruları bekleniyor

Bekçi alımı başvuru tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar arasında en az lise veya dengi okul mezunu olmak da yer alıyordu.

2/2BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz yayımlanmadı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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