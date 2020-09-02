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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 09:54 | 

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı için duyuru yayımlandı

Bekçi alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Bekçi olmak isteyen adaylar heyecanla başvuru tarihlerini bekliyorlar. Polis Akademisi tarafından 2020 / 1.dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alım duyurusu yayımlandı. Bu duyuruda en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu.

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Bekçi alımı başvuruları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte konu ile ilgili detaylar…

2BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru tarihleri yayımlanmadı. İşte bekçi alımı ile ilgili yapılan duyuru:

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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