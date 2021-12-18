Bekçi alımı ne zaman? İşte EGM bekçi alımında son durum
"Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar, 2021 bekçi alımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine yapılacak bekçi istihdamına yönelik araştırmalar artmaya devam ediyor. Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen vatandaşların her gün araştırdıkları 2021 bekçi alımıyla ilgili beklentiler sürüyor. İşte, bekçi alımında son durum...
Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.