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Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

#Bekçi#Bekçi Alımı#Seoanasayfa

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Resmi Gazete'de söz konusu gelişmenin yer almasının ardından, bekçi adaylarının heyecan dolu bekleyişi de başlamış oldu. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi 2022 ne zaman?

1/3Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı Bekçi alımı ne zaman yapılacak İşte son gelişmeler

Bekçi alımı başvuru kılavuzu ve şartları araştırılıyor. 3 bin bekçi alımı müjdesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, 2022 bekçi alımında son durum...

2/3Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı Bekçi alımı ne zaman yapılacak İşte son gelişmeler

Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.

3/3BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

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#Bekçi#Bekçi Alımı#Seoanasayfa