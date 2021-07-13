Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? (Bekçi alımı başvuru şartları)
Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yılda bekçi alımlarının yapılacağını duyurmuştu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl belli tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte bekçi alımlarında son durum...
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Belirli aralıklarda farklı illerde gerçekleştirilen bekçi alımı içi gözler Polis Akademisi’nden gelecek yazılı duyuruya çevrildi. Adaylar uygun şartları taşımaları durumunda bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler.
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Bekçi alımı ilanları Polis Akademisinin resmi adresinden paylaşılıyor. Güncel gelişmeler için “pa.edu.tr” adresinden duyurular sekmesi takip edilebilir.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 31 yaşından gün almamış olmak Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.