Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları
Bekçi alımı başvurusu her dönemde yoğun ilgi görüyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını belirtilen tarihler aralığında yapıyorlar. 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gözler Jandarma Genel Komutanlığı’na çevrildi. Peki, bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
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Bekçi alımı başvuruları araştırılan konular arasında bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Henüz bekçi alımı başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte aranan şartlar
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçilik alımı yapılacağında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklamayla başvuru tarih aralığı ve başvuru işleminin nasıl yapılması gerektiği de netleşmiş olacak.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.