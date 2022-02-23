Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2022 bekçi alımı başvuru şartlarında

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz yayımlanmadı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.



Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,



31 yaşından gün almamış olmak,



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



