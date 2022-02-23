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Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2022 bekçi alımı başvuru şartlarında

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Bekçi alımı başvuruları belirli tarihlerde alınıyor. 10 bin beki alımı başvuruları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde alım yapılacak. Peki, bekçi alımı başvurusu ne zaman?

1/3Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak Gözler 2022 bekçi alımı başvuru şartlarında

Bekçi alımı başvuru şartları araştırılan konulardan biri oldu. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar arasında en az lise veya dengi okul mezunu olmak da yer alıyordu.

2/3BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz yayımlanmadı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

3/3Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak Gözler 2022 bekçi alımı başvuru şartlarında

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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