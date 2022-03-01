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Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları

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Bekçi alımı başvurular her dönemde yoğun ilgi görüyor. Bekçi alımı başvuruları belirli tarihlerde yapılıyor. 10 bin bekçi alımı müjdesi geçtiğimiz günlerde verilmişti. Peki, bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

1/3Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak Bekçi alımı başvuru şartları

Bekçi alımı başvuru şartları ve ekranı araştırılıyor. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar arasında en az lise veya dengi okul mezunu olmak da yer alıyordu. İşte detaylar

2/3BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz yayımlanmadı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

3/3Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak Bekçi alımı başvuru şartları

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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