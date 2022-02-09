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BEKÇİ ALIMI başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 bekçilik başvuru şartları neler? Tüm gözler EGM duyuru ekranında!

#Bekçilik#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Akademisi

Bekçi alımı başvuru tarihleri için tüm gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamalarda. 2021 yılının sonlarında bekçi istihdamı yapılacağı mesajının verilmesinin ardından bekçilik başvuruları için beklentiler şubat ayına yoğunlaştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2022 yılında yapılacak bekçi istihdamı için bekçilik başvuru şartları yayınlanan kılavuz doğrultusunda belirlenecek Peki, 2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte, bekçilik alımı hakkında detaylı bilgiler.

1/5BEKÇİ ALIMI başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak 2022 bekçilik başvuru şartları neler Tüm gözler EGM duyuru ekranında

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamada, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla istihdamı yapılan çarşı ve mahalle bekçiliği ön başvuruları İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek. 10 bin bekçi alımı sinyali geçtiğimiz yılın son aylarında verilirken gözler de EGM duyuru ekranından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ancak henüz bekçi alımı başvurusuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri 2022 bekçi alımı başvuru kılavuzu ile yayınlanacak.

2/5BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILABİLECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

Bekçi alımı başvuruları hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. 2022 yılı itibariyle alım yapılıp yapılmayacağı hakkında açıklamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

3/5BEKÇİ ALIMI başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak 2022 bekçilik başvuru şartları neler Tüm gözler EGM duyuru ekranında

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

4/5ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK

ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

5/5BEKÇİ ALIMI başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak 2022 bekçilik başvuru şartları neler Tüm gözler EGM duyuru ekranında

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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#Bekçilik#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Akademisi