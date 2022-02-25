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Bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte bekçi istihdamında son durum

#Bekçi#Bekçi Alımı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2022 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler son günlerde arttı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu hususta araştırmalarına hız verdi. Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar arasında en az lise veya dengi okul mezunu olmak da yer alıyordu. Peki, bekçilik sınavı ne zaman?

1/3Bekçi alımı başvuruları ne zaman İşte bekçi istihdamında son durum

Bekçilik sınavı ve bekçi alımı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bekçi alımı başvuru tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. İşte, bekçi istihdamında son durum...

2/3BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

 

3/3Bekçi alımı başvuruları ne zaman İşte bekçi istihdamında son durum

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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