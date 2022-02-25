Bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte bekçi istihdamında son durum

Bekçilik sınavı ve bekçi alımı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bekçi alımı başvuru tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. İşte, bekçi istihdamında son durum...