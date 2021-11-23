Bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte bekçi alımında son gelişmeler

Güncel olarak yayımlanan bir bekçi alımı başvuru bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda bekçi adaylarında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okul mezunu olması, en az 167 cm boyunda olması ve beden kitle indeksi sınırı da 18 (dahil) ile 27 (dahil) arası olması gibi şartlar aranmıştı. İşte, bekçi alımında son gelişmeler...