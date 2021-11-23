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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 15:08 | 

Bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte bekçi alımında son gelişmeler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 81 il genelinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını ve tarihlerini ne zaman açıklayacağı merakla bekleniyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce aday, en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman?

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Güncel olarak yayımlanan bir bekçi alımı başvuru bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda bekçi adaylarında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okul mezunu olması, en az 167 cm boyunda olması ve beden kitle indeksi sınırı da 18 (dahil) ile 27 (dahil) arası olması gibi şartlar aranmıştı. İşte, bekçi alımında son gelişmeler...
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Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

3BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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