Bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte 2021 bekçi alım sürecinde son durum
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler son günlerde arttı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu hususta araştırmalarına hız verdi. Peki, bekçi alımında yeni gelişme var mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
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Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda beklemede olan vatandaşlar, söz konusu bekçi alımlarına dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2021 bekçi alım sürecinde son durum...
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.