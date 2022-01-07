7-TÃ¼rk toplum anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli tanÄ±nmamak,

8-Kamu haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taÅŸÄ±ma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet TeÅŸkilatÄ± SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak,

12-Â AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri,kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,

13- Alkol ya da uyuÅŸturucu tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ya da gÃ¶rÃ¼yor olmamak,

