Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? 10 bin bekçi alımında son durum
Bekçi alımında son durum, başvuru yapmaya hazırlanan adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Geçtiğimiz haftalarda 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, başvuru süreci için beklentiler 2021 yılının sonlarına doğru yoğunlaştı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklama ile beraber 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanacak. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte, 10 bin bekçi alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bekçilik alımı ile ilgili yapılacak açıklamalara kilitlenen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuru ile başvurularına yön verecekler. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden yapılacak. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında yayınlanacak duyuru sonrası başvurular başlayacak. Ancak henüz bekçi alımı başvuruları hakkında bir açıklama gelmedi.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.