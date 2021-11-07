Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? 10 bin bekçi alımında son durum

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,



31 yaşından gün almamış olmak,



