Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler
2021 bekçi alımı ilgili vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler aralık ayı ile birlikte arttı. 2021 bekçi alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğu araştırılıyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerinde istihdam edilmek üzere bekçi alımları yapılıyor. Bu yıl henüz başvuruların başlamaması adayları meraklandırdı. İşte, son gelişmeler...
Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.