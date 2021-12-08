Bekçi alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman, baÅŸladÄ± mÄ±? Gözler 2021 bekçi alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihi duyurusunda!
BekÃ§i alÄ±mÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± adaylarÄ±n gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerine doÄŸru bekÃ§i alÄ±mÄ± ilanÄ± iÃ§in beklentiler aralÄ±k ayÄ±na yÃ¶neldi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlemesi halinde 2022 bekÃ§i alÄ±m sÃ¼reci eriÅŸime aÃ§Ä±labilecek ve kurumun resmi internet sitesi Ã¼zerinden E-Devlet baÄŸlantÄ±sÄ± ile baÅŸvuru yapÄ±labilecek. BekÃ§ilik baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ve kÄ±lavuzu da EGM Ã¼zerinden ilan edilebilecek. GÃ¶zler ÅŸimdi bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihinde. Peki, BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman? Ä°ÅŸte, bekÃ§i alÄ±mÄ±nda son durum bilgileri.
BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri iÃ§in gÃ¶zler EGM'den yapÄ±lacak aÃ§Ä±klamalara Ã§evrildi. Daha Ã¶nce bekÃ§i alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ± ile adaylarÄ±n alÄ±m sÃ¼reci iÃ§in heyecanÄ± arttÄ±. Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan gelecek duyuru ile baÅŸvurularÄ±na yÃ¶n verecek olanlar, sÃ¶zlÃ¼, yazÄ±lÄ± ve parkur sÄ±navlarÄ±na katÄ±labilecekler. Ã‡arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi olarak valiliklerde istihdam edilmek Ã¼zere yapÄ±lacak bekÃ§i alÄ±mÄ± Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemleri Akademinin internet sitesinden gerÃ§ekleÅŸecek. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda alÄ±m sinyali verilen 10 bin bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ve tarihleri kÄ±lavuz ile netlik kazanacak. Ancak henÃ¼z bekÃ§ilik baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama gelmedi.
BAÅžVURULAR NE ZAMAN YAPILABÄ°LECEK?
BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda herhangi bir tarih bilgisi paylaÅŸÄ±lmadÄ±. 2022 yÄ±lÄ± itibariyle alÄ±m yapÄ±lmayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile birlikte ele alÄ±nacak.
BekÃ§i alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar ÅŸu ÅŸekilde olacak;
BekÃ§i alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar ÅŸu ÅŸekilde olacak;
BEKÃ‡Ä° ALIMI BAÅžVURUSU HANGÄ° Ä°LLERDE YAPILABÄ°LECEK?
BekÃ§i alÄ±mÄ±nÄ±n hangi illerde baÅŸvuruya aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±na dair detaylar, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak. AlÄ±m yapÄ±lacak illerin ilanÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.Â
ARANAN ÅžARTLAR NELER OLACAK?
BekÃ§i alÄ±mÄ± 2022 iÃ§in ÅŸartlar ve koÅŸullar hakkÄ±nda henÃ¼z bir duyuru yapÄ±lmadÄ±. Ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l bekÃ§i alÄ±mÄ± sÃ¼recinde adaylarda aÅŸaÄŸÄ±da yer alan 17 maddelik temel ÅŸartlar aranmÄ±ÅŸtÄ±;
1-TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dÃ¢hil) ile 27 (dÃ¢hil) arasÄ±nda olmak.
(Beden kitle endeksinizi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan Ã¶lÃ§ebilirsiniz.),
5-Askerlik Ã¶devini tamamlamÄ±ÅŸ olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, inancÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak, dolanlÄ± iflas veya yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± fiilden dolayÄ± hapis cezasÄ± yatmamÄ±ÅŸ olmak,
7-TÃ¼rk toplum anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli tanÄ±nmamak,
8-Kamu haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taÅŸÄ±ma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet TeÅŸkilatÄ± SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak,
12-Â AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri,kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,
13- Alkol ya da uyuÅŸturucu tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ya da gÃ¶rÃ¼yor olmamak,
1-TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dÃ¢hil) ile 27 (dÃ¢hil) arasÄ±nda olmak.
(Beden kitle endeksinizi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan Ã¶lÃ§ebilirsiniz.),
5-Askerlik Ã¶devini tamamlamÄ±ÅŸ olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, inancÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak, dolanlÄ± iflas veya yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± fiilden dolayÄ± hapis cezasÄ± yatmamÄ±ÅŸ olmak,
7-TÃ¼rk toplum anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli tanÄ±nmamak,
8-Kamu haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taÅŸÄ±ma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet TeÅŸkilatÄ± SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak,
12-Â AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri,kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,
13- Alkol ya da uyuÅŸturucu tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ya da gÃ¶rÃ¼yor olmamak,