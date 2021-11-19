Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? 2021 bekçilik başvuru tarihi için gözler EGM duyurularında
Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM'den yapılacak açıklamalara çevrildi. 2021 yılında bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından yıl sonu yaklaşırken adayların bekçilik başvuruları için beklentileri yoğunlaştı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfası üzerinden yapılacak duyuru ile bekçilik alımı başvuru kılavuzu yayınlanacak ve adaylar sözlü yazılı, fiziki mülakatlara katılacak. Peki, bekçilik başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, bekçi alımı başvurularında son durum bilgileri.
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2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bekçilik alımı ile ilgili yapılacak açıklamalara kilitlenen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuru ile başvurularına yön verecekler. Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
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31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.