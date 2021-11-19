Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? 2021 bekçilik başvuru tarihi için gözler EGM duyurularında

2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bekçilik alımı ile ilgili yapılacak açıklamalara kilitlenen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuru ile başvurularına yön verecekler. Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.