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BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI başladı mı? 3 bin bekçi alımı için gözler EGM duyurusunda

#Bekçi Alımı#Bekçi Alımı Başvuruları#Bekçilik Başvurusu

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 3 bin bekçi alımında son durum…

1/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI başladı mı 3 bin bekçi alımı için gözler EGM duyurusunda

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

2/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI başladı mı 3 bin bekçi alımı için gözler EGM duyurusunda

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı ilanın detayları henüz paylaşılmadı.

3/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI başladı mı 3 bin bekçi alımı için gözler EGM duyurusunda

Başvuruların tamamlanması ardından 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

4/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI başladı mı 3 bin bekçi alımı için gözler EGM duyurusunda

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,



6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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#Bekçi Alımı#Bekçi Alımı Başvuruları#Bekçilik Başvurusu