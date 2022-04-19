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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ ne zaman? Bekçilik 2022 başvuru şartları neler? PA.edu.tr bekçi alımı başvurusunda son durum

#Bekçi Alımı#Resmi Gazete#Egm

Bekçi alımı başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla adayların odaklandığı konulardan oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı ile ilgili yayınlanan ilanda 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınlayacağı başvuru kılavuzu ile bekçi alımı başvuru formunu dolduracaklar. Peki, 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları belli oldu mu? İşte, bekçilik başvurularında son durum bilgisi.

1/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ ne zaman Bekçilik 2022 başvuru şartları neler PA.edu.tr bekçi alımı başvurusunda son durum

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak olan 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı duyurusu ile bekçilik başvuru işlemleri alınmaya başlanacak. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de 3 bin bekçi alımı ilanı yayınlanmıştı. Ancak PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları henüz açıklanmadı.

2/4BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ilanı yayımlandı. Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

3/4BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik başvuru şartları yayınlanacak olan bekçi alımı başvuru kılavuzu ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

4/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ ne zaman Bekçilik 2022 başvuru şartları neler PA.edu.tr bekçi alımı başvurusunda son durum

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,



6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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#Bekçi Alımı#Resmi Gazete#Egm