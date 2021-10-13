Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları ile ilgili detaylar!

Bekçi alımı başvurusu ne zaman sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı ile ilgili başvuru kılavuzu ilerleyen haftalarda yayımlanacak. Ancak henüz bekçi alımı başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.