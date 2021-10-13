Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları ile ilgili detaylar!
Bekçi alımı başvuru tarihleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gözler Jandarma Genel Komutanlığı’na çevrildi. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bekçi istihdamı için başvurular e devlet ekranı ile yapılıyor. Bekçilik başvuru şartlarını karşılayan adaylar, ön başvuru ve sağlık kontrollerinin ardından sınavlara katılacaklar. Peki, bekçi alımı başvurusu ne zaman? İşte, Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar.
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1
Bekçi alımı başvurusu ne zaman sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı ile ilgili başvuru kılavuzu ilerleyen haftalarda yayımlanacak. Ancak henüz bekçi alımı başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.