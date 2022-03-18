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Bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Gözler bekçi alımı başvuru şartları ve kılavuzunda

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Bekçi alımı başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman?

1/3Bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman Gözler bekçi alımı başvuru şartları ve kılavuzunda

Bekçi alımı başvuru şartları ve kılavuzu araştırılıyor. 2022 yılında 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacak. Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar arasında en az lise veya dengi okul mezunu olmak da yer alıyordu. İşte detaylar

2/3BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

3/3BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI YAYIMLANDI MI

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI YAYIMLANDI MI?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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