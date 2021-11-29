Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte bekçi alımında son gelişmeler

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.



Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



