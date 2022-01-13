Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte 2022 bekçi alımında son durum!
2022 bekçi alımı ilgili vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler ocak ayı ile birlikte arttı. 2022 bekçi alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğu araştırılıyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerinde istihdam edilmek üzere bekçi alımları yapılıyor. Henüz başvuruların başlamaması adayları beklentiye soktu. İşte, 2022 bekçi alımında son durum...
BEKÇİ İSTİHDAMINDA SON DURUM
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.