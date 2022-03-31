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BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN? EGM bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu? Gözler PA bekçilik başvuru tarihinde!

#Bekçi#Resmi Gazete#Polis Akademisi

Bekçi alımı başvurusu ne zaman 2022? sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 3 bin bekçi alımı müjdesi Resmi Gazete'de yayınlana ilanla verilirken, gözler bekçilik başvuru kılavuzuna çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak olan 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı duyurusu ile bekçilik başvuru işlemleri alınmaya başlanacak. Bekçi alımı başvuru formunu dolduran adaylar mülakat, fiziki ve yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. Peki, 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları belli oldu mu? İşte, bekçilik başvurularında son durum bilgisi.

1/5BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN EGM bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu Gözler PA bekçilik başvuru tarihinde

Bekçi alımı 2022 başvuruları ile açılacak olan bekçilik başvuru formu, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere bekçi istihdamını bekleyen adaylar, Resmi Gazete'de 3 bin bekçi alımı yapılacağı ilanının verilmesiyle beklentilerini arttırdı. Başvuruda bulunmak isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınlayacağı başvuru kılavuzu ile bekçi alımı başvuru formunu dolduracaklar. Ancak PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları henüz yayınlanmadı.

2/5BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ilanı yayımlandı. Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

3/5BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik başvuru şartları yayınlanacak olan bekçi alımı başvuru kılavuzu ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

4/5BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN EGM bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu Gözler PA bekçilik başvuru tarihinde

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,



6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

5/5BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN EGM bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu Gözler PA bekçilik başvuru tarihinde

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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#Bekçi#Resmi Gazete#Polis Akademisi