Bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu ve şartları için gözler Polis Akademisi'nde!

Bekçi alımı 2022 başvuru detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı 2022 başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler