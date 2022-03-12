BEKÇİ ALIMI: 2022 bekçi alımı ne zaman başlayacak? 3 bin bekçi alımı için son durum

Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru tarihi henüz belli olmadı. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 Bekçi alımı başvuru şartları