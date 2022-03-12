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BEKÇİ ALIMI: 2022 bekçi alımı ne zaman başlayacak? 3 bin bekçi alımı için son durum

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3 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulması ardından sürecin detaylarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve istenen şartları merak eden adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Bekçi alımı başvuru kılavuzunun yayınlanması ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. Peki, 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? 3 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte bekçi alımlarında son durum

1/5BEKÇİ ALIMI: 2022 bekçi alımı ne zaman başlayacak 3 bin bekçi alımı için son durum

Bekçi alımı 2022 başvuru detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.

2/5BEKÇİ ALIMI: 2022 bekçi alımı ne zaman başlayacak 3 bin bekçi alımı için son durum

Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru tarihi henüz belli olmadı. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 Bekçi alımı başvuru şartları

3/5BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

4/5BEKÇİ ALIMI: 2022 bekçi alımı ne zaman başlayacak 3 bin bekçi alımı için son durum

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

5/5BEKÇİ ALIMI: 2022 bekçi alımı ne zaman başlayacak 3 bin bekçi alımı için son durum

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

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