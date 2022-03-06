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BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHİ: 2022 Bekçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler

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Bekçi alımı 2022 başvuru detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. İşte, bekçi alımı hakkında bazı bilgiler

1/4BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHİ: 2022 Bekçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Bekçi alımı için yapılacak olan değerlendirme sonucunda EGM, ihtiyaç bulunan illerde atamaları gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 Bekçi alımı başvuru şartları

2/4BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

3/4BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHİ: 2022 Bekçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

4/4BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHİ: 2022 Bekçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler
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