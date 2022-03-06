BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHİ: 2022 Bekçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Bekçi alımı için yapılacak olan değerlendirme sonucunda EGM, ihtiyaç bulunan illerde atamaları gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 Bekçi alımı başvuru şartları