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Gündem
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 11:06 | 

Bekçi alım ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımı için aranan şartlar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her yıl bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımı ilanlarını yakından takip eden adaylar, başvuru duyurusuna odaklandı. Peki, bekçi alım ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımı için aranan şartlar

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1
2022 bekçi alımı ilgili vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağını bildirmişti. Alımlarla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını merak eden vatandaşlar, EGM’nin duyurular ekranını ziyaret ediyor.
2
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

3
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
4BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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