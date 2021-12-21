Begüm Akkaya ile Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Adı Hande Doğandemir’le anılan oyuncu Yağız Can Konyalı, geçtiğimiz akşam meslektaşı Begüm Akkaya ile Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Kulüpten sabah saat 06.00’da çıkan ikili, aynı araca binerek Konyalı’nın Kadıköy’deki evine gitti. Oyuncular, aşk sorularını yanıtsız bıraktı.Begüm Akkaya ile aynı araca binen Yağız Can Konyalı, arka koltukta yüzünü gizledi. ◊ Sayit DURMAZ
Miami’de enerji depoluyor
“Oğlum” dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Songül Öden, çekimler öncesinde eşi Arman Bıçakçı’yla Miami’ye gitti. Ünlü oyuncu, eşiyle poz verirken kahkahalarla güldükleri fotoğrafları “Her şey çok ciddi başlamıştı oysa” notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.
Bursa buluşması
Gülden Karaböcek, geçtiğimiz gün Bursa’daki Alaturka Restoran’da sahneye çıktı. Sanatçı, konserinin ardından Jolly Joker’de sahne alan Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gitti. Tilbe, kulisinde ağırladığı sanatçıya kendi elleriyle kahve yapıp ikram etti.
Maskarası olurum icabında
Daha önce kızı Liya için tütü giyen Tarkan, bu kez simli maske taktı. Kızıyla geçirdiği keyifli dakikaların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ünlü popçu, onu mutlu etmek için ‘maskara’ olmaktan çekinmediğini söyledi: “Tütüler, maskeler filan. Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın. Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında.”
Aslan Oktay'ın ilk yeni yılı
Oyuncu İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak, yılbaşını erken kutladı. 6 aylık oğlu Aslan Oktay’ı yeni yıl temasına uygun giydiren Büyükak, fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “İlk yeni yılın kutlu olsun oğlum.”
Narin'ime çaya geldi
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti, geçen hafta sonu evlerinde Haldun Dormen’i ağırladı. Ali Sunal, usta oyuncuyla kızı Narin’in bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı: “Canımız değerli aile büyüğümüz Haldun Dormen, Narin’ime çaya geldi. Kızım da bu harika insandan, efsane ustamızdan gözlerini alamadı.”