Begüm Akkaya ile Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor?

Maskarası olurum icabında

Daha önce kızı Liya için tütü giyen Tarkan, bu kez simli maske taktı. Kızıyla geçirdiği keyifli dakikaların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ünlü popçu, onu mutlu etmek için ‘maskara’ olmaktan çekinmediğini söyledi: “Tütüler, maskeler filan. Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın. Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında.”