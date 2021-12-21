Bedia Ener kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali!
Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran Bedia Ener katıldığı 2. Sayfa programı ile araştırılmaya başlandı. Yaprak Dökümü set anılarından da bahseden başarılı oyuncu Bedia Enver kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte merak edilenler...
Tekrarlarının yayınlanmasına rağmen izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü dizisi hala oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor. Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener de klasikleşen dizinin sevilen karakterlerinden biriydi. Peki, Bedia Ener kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Bedia Ener'in hayatı ve son hali...
BEDİA ENER KİMDİR?
Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.
Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.
Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.
BEDİA ENER DİZİLERİ
Ada Masalı - 2021Alev Alev - 2021Menajerimi Ara - 2020Çatı Katı Aşk - 2020Canevim - 2019İkizler Memo-Can - 2018-2019Meleklerin Aşkı - 2018Dostlar Mahallesi - 2017İsimsizler - 2017Çifte Saadet - 2016Kara Para Aşk - 2014 [1]League of Legends - 2013 (Seslendirme-Lissandra)DörtX4'lü - 2013 (Seslendirme-Babaanne)Evlerden Biri - 2012Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012Tövbeler Tövbesi - 2011Devrimden Sonra - 2011Yeşeren Düşler - 2006Yaprak Dökümü - 2006-2011Büyük Buluşma - 2004Şarkılar Seni Söyler - 2003Mustafa Hakkında Herşey - 2003Lahmacun ve Pizza - 2002Derya & Deniz - 2002Gülbeyaz - 2002Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme-Professor Minerva Mc. Gonagall)Karanlıkta Koşanlar - 2001Külyutmaz - 2000Mirasyediler - 1995