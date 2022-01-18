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ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? MSB ocak ayı celp tarihini duyurdu! Bedelli askerlik yeri sorgulamada son durum

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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih için ocak ayı işaret edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi ve celp dönemiyle ilgili yazılı bilgilendirmede bulunmuştu. 2022 şubat ayı bedelli askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları belirtilen tarihte e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Gözler şimdi askerlik yerleri sorgulama ekranında. Peki, şubat celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı? İşte askerlik yerleriyle ilgili son durum

1/4ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI MSB ocak ayı celp tarihini duyurdu Bedelli askerlik yeri sorgulamada son durum

2022 bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin ocak ayının son günlerinde belli olacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın detaylarını merak eden er adayları araştırma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

2/4ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI MSB ocak ayı celp tarihini duyurdu Bedelli askerlik yeri sorgulamada son durum

Yapılan açıklamada "Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

3/4ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI MSB ocak ayı celp tarihini duyurdu Bedelli askerlik yeri sorgulamada son durum

Şubat 2022 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;         

         a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

d. Ancak; sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki bir gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

4/4ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI MSB ocak ayı celp tarihini duyurdu Bedelli askerlik yeri sorgulamada son durum

e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler,

f. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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