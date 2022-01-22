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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 celp döneminde son durum

#Bedelli#Bedelli Askerlik#Seoanasayfa

Şubat ayına kısa bir süre kala, bedelli askerlik yerleri hakkındaki sorgulamalar da yoğunluk kazandı. MSB'nin ne zaman yerleri ilan edeceğini merak eden adaylar, bu kapsamda bilgi almak adına son açıklamalara odaklandı. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

1/4Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022 celp döneminde son durum

'Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusu gerekli başvuru ve ödeme işlemlerinin ardından süreç için gün sayan adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bedelli askerlik hizmetini hangi, şehirlerde yapacağını merak eden adaylar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 celp döneminde son durum...

2/4BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden duyurulacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu.

3/4BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

4/4Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022 celp döneminde son durum

Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

03 Şubat 2022

02-03 Şubat 2022

03 Mart 2022

02-03 Mart 2022

31 Mart 2022

30-31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

11-12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

08-09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

20-21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

17-18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

14-15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

12-13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

09-10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

07-08 Aralık 2022

3. Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir.

4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

5. 2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 2’nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4’üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

6. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

 

 

 

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