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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik yerleri (sonuçları) açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

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Bedelli askerlik yerleri 2022 yılında da merak edilen konulardan biri oldu. Bedelli askerlik yerleri her sene MSB tarafından belirtilen tarihlerde yayınlanıyor. Başvurularını yapan vatandaşlar belirtilen tarihlerde askere gidiyorlar. Yeni yılın gelmesi ile beraber bedelli askerlik yerleri ile ilgili gözler MSB’ye çevrildi. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin detayları duyuruldu. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1/4Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022 Bedelli askerlik yerleri (sonuçları) açıklandı mı e-Devlet sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı, askere gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik başvuruları 2021 yılı aralık ayına kadar yapıldı. MSB tarafından her sene yeni yılın ilk ayında bedelli askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılıyor. Ocak ayının bitimine az bir zaman kala bedeli askerlik yerleri ile ilgili heyecan arttı. Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden sorgulanacak. İşte açıklanma tarihi hakkında detaylar

2/4BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden açıklanacak.

3/4BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir.’ denildi. ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

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