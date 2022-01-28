Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik yerleri (sonuçları) açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı, askere gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik başvuruları 2021 yılı aralık ayına kadar yapıldı. MSB tarafından her sene yeni yılın ilk ayında bedelli askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılıyor. Ocak ayının bitimine az bir zaman kala bedeli askerlik yerleri ile ilgili heyecan arttı. Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden sorgulanacak. İşte açıklanma tarihi hakkında detaylar