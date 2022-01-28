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Bedelli askerlik yerleri 2022 AÇIKLANDI! e- Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

#Bedelli Askerlik#Bedelli Askerlik Yerleri#Bedelli Askerlik Sonuçları

Bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılıyor. Bedelli askerlik yerleri için MSB 28 Ocak tarihine işaret etmişti. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belirtilen tarihte açıklandı. Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. İşte sorgulama ekranı

1/5Bedelli askerlik yerleri 2022 AÇIKLANDI e- Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bedelli askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri için 28 Ocak tarihine işaret etmişti. Bu tarihin gelmesi ile beraber gözler bedelli askerlik sonuçlarına çevrildi. Konu ile ilgili açıklama yapan MSB sonuçların erişime açıldığını duyurdu.

2/5BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

4/5Bedelli askerlik yerleri 2022 AÇIKLANDI e- Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

5/5Bedelli askerlik yerleri 2022 AÇIKLANDI e- Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak,  zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 2’nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4’üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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